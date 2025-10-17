A che ora ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna oggi Eurolega basket 2026 | programma tv streaming

Doppio appuntamento con l’Eurolega 2025-2026 questa settimana e per la Virtus Olidata Bologna impegno esterno in Francia, dove gli emiliani affronteranno oggi il Villeurbanne. Bologna che arriva dalla bella vittoria contro il Monaco due giorni fa, ma anche dallo shock per l’arresto di Luca Vildoza proprio dopo la partita di mercoledì sera. Il successo contro i francesi ha rilanciato la squadra di Ivanovic dopo due sconfitte in Eurolega e ora gli emiliani hanno uno score di 2 vinte e 2 perse. Ma, come detto, a tenere banco nelle ultime ore è stato il fatto di cronaca che ha coinvolto Vildoza, arrestato proprio mercoledì sera per aggressione al personale di un’ambulanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

