A che ora ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna oggi Eurolega basket 2026 | programma tv streaming
Doppio appuntamento con l’Eurolega 2025-2026 questa settimana e per la Virtus Olidata Bologna impegno esterno in Francia, dove gli emiliani affronteranno oggi il Villeurbanne. Bologna che arriva dalla bella vittoria contro il Monaco due giorni fa, ma anche dallo shock per l’arresto di Luca Vildoza proprio dopo la partita di mercoledì sera. Il successo contro i francesi ha rilanciato la squadra di Ivanovic dopo due sconfitte in Eurolega e ora gli emiliani hanno uno score di 2 vinte e 2 perse. Ma, come detto, a tenere banco nelle ultime ore è stato il fatto di cronaca che ha coinvolto Vildoza, arrestato proprio mercoledì sera per aggressione al personale di un’ambulanza. 🔗 Leggi su Oasport.it
EUROLEGA 17/10 h 20:00 LDLC Asvel Villeurbanne vs VIRTUS BO
Dove vedere in tv ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Dopo la brillante vittoria con il Monaco di ieri sera, la Virtus Bologna è già proiettata al suo quinto impegno in Eurolega. Lo riporta oasport.it
Basket, la Virtus Bologna vola in Francia per sfidare l’ASVEL Villeurbanne in Eurolega. I bolognesi cercano il bis dopo la vittoria contro il Monaco - Secondo impegno in Eurolega per la Virtus Bologna nella settimana del doppio turno, con i bolognesi che volano a Lione (Francia) per affrontare l’ASVEL ... oasport.it scrive
Luca Vildoza torna libero dopo una notte di fermo per presunta aggressione - Secondo la versione dei sanitari presenti, riportata da "Il Resto del Carlino", il giocatore e la moglie avrebbero aggredito il personale di un'ambulanza a seguito di una lite avvenuta dopo la gara di ... sport.sky.it scrive