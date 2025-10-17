A Cefalù Sicily Food Vibes tre giorni di eventi e degustazioni

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 17 al 19 ottobre 2025, il profumo del mare si mescolerà a quello degli agrumi, del pane caldo e delle ricette di una terra che ha fatto della cucina un linguaggio universale. Cefalù diventa palcoscenico di Sicily Food Vibes, l’evento che celebra la Sicilia come Regione Europea della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cefal249 sicily food vibesA Cefalù il profumo del mare e degli agrumi si fondono grazie a “Sicily Food Vibes” | INFO e DATE - Dal 17 al 19 ottobre 2025, il profumo del mare si mescolerà a quello degli agrumi, del pane caldo e delle ricette di una terra che ha fatto della cucina un linguaggio universale. Si legge su strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Cefal249 Sicily Food Vibes