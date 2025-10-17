A Castel San Niccolò la Giornata mondiale della Sindrome della Phelan-Mc Dermid
Arezzo, 17 ottobre 2025 – . Il prossimo 22 ottobre è la giornata mondiale della Sindrome della Phelan-Mc Dermid. 22, come il cromosoma coinvolto da questa malattia genetica rara, caratterizzata dalla perdita o mutazione di una porzione terminale dello stesso. Il 22 ottobre in tutto il mondo, molti paesi aderiscono illuminando di verde, alcuni punti di rilievo delle proprie città per sensibilizzare su questa malattia, che a causa della sua rarità (circa 3.000 casi noti al mondo) è ancora così sconosciuta, purtroppo anche fra i clinici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
