A Cameri torna la Sagra della paniscia

17 ott 2025

Dal 24 al 26 ottobre torna a Cameri l'appuntamento con la Sagra della paniscia.L'evento è organizzato dal Rione Pantera, in collaborazione con i Cuochi di Pernate.Per tre giorni all'area mercato di via Sabbioncelli sarà possibile gustare il piatto tipico della cucina tradizionale novarese. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

