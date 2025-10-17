A Cameri torna la Sagra della paniscia
Dal 24 al 26 ottobre torna a Cameri l'appuntamento con la Sagra della paniscia.L'evento è organizzato dal Rione Pantera, in collaborazione con i Cuochi di Pernate.Per tre giorni all'area mercato di via Sabbioncelli sarà possibile gustare il piatto tipico della cucina tradizionale novarese. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
Torna la Castagnata Alpina di Cameri, dal 16 al 19 ottobre 2025, organizzata dal Gruppo Alpini Cameri Quattro giorni di gusto, musica e tradizione con caldarroste, vin brulé e piatti tipici piemontesi Giovedì si parte con “A cena senza fretta” e specialità co - facebook.com Vai su Facebook