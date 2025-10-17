A caccia di nuovi talenti | i datacenter si aprono ai giovani

In questa puntata parliamo delle “fabbriche di dati” con Carlotta Matteja, presidentessa del Comitato Tecnico Education dell’associazione di categoria Ida, che ha organizzato alcune iniziative interessanti per gli studenti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - A caccia di nuovi talenti: i datacenter si aprono ai giovani

