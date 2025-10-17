A Bruno Vespa non è piaciuto un commento di Crozza sull’intervista a Meloni La reazione perfida su Rai1 | Ecco un omaggio per lui – Il video
Le critiche, come solito venate di ironia, di Maurizio Crozza sono state mal digerite da Bruno Vespa. Il comico ha bollato come « monologo » l’intervista dello scorso 7 ottobre alla premier Giorgia Meloni, protagonista di una doppia ospitata a Cinque minuti e a Porta a porta. La critica ha dato non poco fastidio al giornalista Rai, che ha deciso di dedicare una cinquantina di secondi a un «omaggio» rivolto proprio a Crozza. La spiegazione di Vespa. Il video-omaggio aveva evidentemente un unico, ma duplice, fine: scrollarsi di dosso la posizione di Crozza e al contempo dimostrare che di domande «scomode» alla premier Vespa ne ha fatte. 🔗 Leggi su Open.online
