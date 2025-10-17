A Borgomanero nasce la ciclofficina degli studenti dell' Enaip

Novaratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Borgomanero nasce la ciclofficina, allestita in via sperimentale al pianterreno di Palazzo Tornielli.Uno spazio in cui gli studenti dell’Enaip di Borgomanero del progetto Ribiciclo, con l’aiuto di Fiab Arona e dei Cicloamatori Borgomanero, sistemano vecchie biciclette da donare a sua volta a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

