A 11 anni ha iniziato a prendersi cura del padre malato di Alzheimer | la storia vera di Mattia Piccoli ha commosso l’Italia e ora diventa un film

Cultweb.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Piccoli ha oggi 16 anni, ma la sua storia inizia quando ne aveva appena 11. In quei momenti difficili, quando il peso della realtà sembra insostenibile, tira fuori una foto incorniciata: ci sono lui, suo fratello Andrea di 12 anni, e papà Paolo, quando ancora non era malato. Quando ancora potevano essere semplicemente padre e figli, senza che la malattia ridefinisse ogni loro gesto quotidiano. Paolo, infatti, ha scoperto di essere affetto da Alzheimer precoce nel 2017, quando aveva soli 43 anni. Si tratta di una forma rara e particolarmente crudele di questa malattia neurodegenerativa, che colpisce persone al di sotto dei 65 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

a 11 anni ha iniziato a prendersi cura del padre malato di alzheimer la storia vera di mattia piccoli ha commosso l8217italia e ora diventa un film

© Cultweb.it - A 11 anni ha iniziato a prendersi cura del padre malato di Alzheimer: la storia vera di Mattia Piccoli ha commosso l’Italia (e ora diventa un film)

Approfondisci con queste news

Chi è Mattia Piccoli, che a 11 anni ha iniziato a prendersi cura del padre malato: la sua storia ha ispirato il film Per Te - Presto suo figlio è diventato un giovanissimo caregiver, per stargli vicino e sollevare la mamma ... Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: 11 Anni Ha Iniziato