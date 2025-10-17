A 11 anni ha iniziato a prendersi cura del padre malato di Alzheimer | la storia vera di Mattia Piccoli ha commosso l’Italia e ora diventa un film

Mattia Piccoli ha oggi 16 anni, ma la sua storia inizia quando ne aveva appena 11. In quei momenti difficili, quando il peso della realtà sembra insostenibile, tira fuori una foto incorniciata: ci sono lui, suo fratello Andrea di 12 anni, e papà Paolo, quando ancora non era malato. Quando ancora potevano essere semplicemente padre e figli, senza che la malattia ridefinisse ogni loro gesto quotidiano. Paolo, infatti, ha scoperto di essere affetto da Alzheimer precoce nel 2017, quando aveva soli 43 anni. Si tratta di una forma rara e particolarmente crudele di questa malattia neurodegenerativa, che colpisce persone al di sotto dei 65 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

