52enne straniera trovata morta in bagno in viale Da Vinci
Una donna è stata trovata morta nel bagno di un appartamento in viale Leonardo da Vinci a Udine nel pomeriggio di oggi. Si tratta di una 52enne, originaria della Romania: si trovava lì perché lavorava come assistente familiare per la persona proprietaria dell'abitazione. Nella stanza dove è stata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
