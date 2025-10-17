52enne invalida dopo vaccino Covid sentenza del tribunale di Asti stabilisce nesso causale lo fa sul siero di Pfizer e su una malattia neurologica

La sentenza del giudice di Asti su una donna di 52 anni che non cammina più a causa del vaccino è importante per 3 motivi: stabilisce il nesso causale per via giudiziaria, lo fa sul vaccino di Pfizer finora al riparo da provvedimenti simili della giustizia e su una patologia neurologica In no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 52enne invalida dopo vaccino Covid, sentenza del tribunale di Asti stabilisce nesso causale, lo fa sul siero di Pfizer e su una malattia neurologica

