50enne fuori di sé a Comiso prova a sfondare il portone di casa dell' ex moglie

Notizie.virgilio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Comiso un uomo di 50 anni è stato sottoposto a divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

