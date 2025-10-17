40 secondi recensione | un brutale monito sociale
Vincenzo Alfieri racconta la storia di Willy in un film che affronta il disagio della provincia, la cultura del possessione e la mascolinità velenosa e violenta. Al cinema dal 19 novembre. 40 secondi. Tanto basta per cambiare la vita di un ragazzo di 21 anni. Come non intitolare in modo così secco ed efficace un film di forte denuncia, come quello di Vincenzo Alfieri, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e poi dal 19 novembre in sala. La provincia italiana, tra Roma e Latina, è già stata al centro di alcuni titoli recenti (come Prisma e Adorazione), ma qui ciò che emerge è la casualità beffarda, la banalità del male che diventa protagoniste tra le pagine di cronaca nera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
