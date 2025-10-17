40 Secondi | la storia vera dietro il film ispirato a Willy Monteiro Duarte
40 Secondi è un film che nasce per raccontare la violenza, la paura e il coraggio di un ragazzo che, nel tentativo di difendere un amico, ha perso la vita. Diretto da Vincenzo Alfieri e prodotto da Eagle Pictures, il film si ispira alla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. Con un cast guidato da Justin De Vivo, Francesco Gheghi, Francesco Di Leva, Sergio Rubini e Maurizio Lombardi, 40 Secondi è un’opera che unisce cinema civile e dramma corale, riflettendo sulla brutalità e sull’indifferenza che possono consumare una vita in pochi istanti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
