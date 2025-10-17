23-24 novembre il vino torna pop | a Ortigia la seconda edizione di Vinacria

Un cenacolo dedicato al vino siciliano con una giornata dedicata agli operatori di settore e una al grande pubblico. Dopo il grande successo del debutto nel 2024, torna a Siracusa Vinacria – Ortigia Wine Fest, l'evento dedicato ai vini, agli oli e alle eccellenze enogastronomiche di Sicilia. L'appuntamento è per il 23 e 24 novembre 2025 all'Antico Mercato di Ortigia, nel cuore del centro storico siracusano, dove produttori, esperti, appassionati e viaggiatori del gusto si incontreranno per celebrare un racconto autentico del vino siciliano. Il salone si articolerà in due giornate: domenica 23 novembre, dedicata al grande pubblico con banchi d'assaggio e incontri divulgativi (prezzo d'ingresso € 25 acquisto on line vinacriawinefest.

