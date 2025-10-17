20° ROMA FILM FEST l' opera prima BREVE STORIA D' AMORE della regista Ludovica Rampoldi sceneggiatrice indaga le relazioni di oggi

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giannini, Fogliati, Golino e Carpenzano ci raccontano le relazioni "normali" secondo i parametri più attuali, che spesso non sono secondo morale; voto: 7,5 Scritto, nella prima bozza, da Ludovica Rampoldi nei suoi venticinque anni, il soggetto del film è stato ripreso, rivisto e trasformato i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

20176 roma film fest l opera prima breve storia d amore della regista ludovica rampoldi sceneggiatrice indaga le relazioni di oggi

© Ilgiornaleditalia.it - 20° ROMA FILM FEST, l'opera prima "BREVE STORIA D'AMORE" della regista Ludovica Rampoldi (sceneggiatrice) indaga le relazioni di oggi

Altre letture consigliate

20176 roma film festRoma Film Festival: si accendono le luci sul festival che porta la magia del cinema nella capitale. - È stato ufficialmente inaugurata la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, uno dei festival più attesi del panorama cinematografico italiano ed internazionale, prodotto dalla Fondazione Ci ... Riporta 24live.it

20176 roma film festRoma Film Fest: al via la XX edizione - Dal 15 al 26 ottobre, la rassegna che vede, tra le altre cose, 13 film in gara al Parco della Musica per il premio Miglior opera prima Poste Italiane. Da romasette.it

Da Avatar a Profondo rosso al Roma Film Music Festival - La prima europea di Avatar Live, ovvero il capolavoro di James Cameron sonorizzato dal vivo dall'Orchestra Italiana del Cinema. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 20176 Roma Film Fest