17 ottobre | un importante anniversario per l’Universo Marvel!
Da oltre 17 anni, il Marvel Cinematic Universe ( MCU ) offre agli spettatori un’esperienza narrativa che si sviluppa come una vera e propria storia alternativa del nostro mondo. La sua trama intrecciata si estende su anni, mesi e persino giorni ben definiti, permettendo ai fan più appassionati di ricostruire con precisione una cronologia dettagliata degli eventi. Questo approccio ha consentito di seguire l’evoluzione degli eroi e del loro universo con una coerenza senza precedenti — anche se, nel corso del tempo, non sono mancati gli errori e le incongruenze temporali. Per rimediare, Marvel Studios ha pubblicato guide ufficiali e libri di accompagnamento, con l’obiettivo di mantenere intatto il complesso canone della saga. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
