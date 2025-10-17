17 ottobre Nostra Signora di Aokpe | annuncia un segno straordinario alla veggente
La Madonna è apparsa insieme agli angeli nel piccolo villaggio nigeriano di Aokpe presentandosi come Mediatrice di tutte le Grazie e annunciando un segno speciale alla giovanissima veggente. Nell’ottobre 1992 la Madonna apparve a una ragazzina di dodici anni di nome Christiana Agbo ad Aokpe, piccolo villaggio nel centro-sud della Nigeria. La prima apparizione ebbe. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
