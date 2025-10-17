17 ottobre giornata contro la povertà | in Toscana torna la raccolta alimentare
Firenze, 17 ottobre 2025 – Il 17 ottobre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà. Il Toscana torna l’appuntamento con la solidarietà per dare una mano a chi ha bisogno, e domani torna l'appuntamento con la raccolta alimentare nei punti vendita Unicoop Firenze. In 127 supermercati sarà possibile acquistare i beni di prima necessità da donare ai volontari presenti all’ingresso dei punti vendita. Le sezioni soci Coop, oltre 200 associazioni e 2000 volontari saranno al lavoro per raccogliere i prodotti destinati a mense, empori e famiglie toscane. La raccolta alimentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
