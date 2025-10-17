?? Sabrina Colle Sgarbi Sbotta | La Megera Sono Io? Basta con le Calunnie

La fidanzata di Vittorio Sgarbi ha risposto con una lunga lettera alle accuse di essere una “sfruttatrice” La Risposta alle Accuse di “Megera” e Sfruttatrice Sabrina Colle Sgarbi, compagna di lunga data di Vittorio Sgarbi, ha deciso di rompere il silenzio in seguito alle recenti accuse mosse contro di lei, in particolare quelle veicolate dall’opinionista . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

sabrina sgarbi sbotta megeraVittorio Sgarbi, la fidanzata Sabrina Colle scrive a Patrizia Groppelli: «La megera sono io? Basta con le calunnie» - La compagna del critico spiega di aver deciso «di dedicare totalmente la mia esistenza al recupero di Vittorio» così come in passato ha fatto con i suoi genitori ... msn.com scrive

sabrina sgarbi sbotta megeraSabrina Colle: “Mia vita dedicata alla ripresa di Sgarbi. Io megera? Calunnia” - (Adnkronos) – Sabrina Colle, la compagna di Vittorio Sgarbi, rompe il silenzio e, in una lunga lettera indirizzata a Patrizia Groppelli, risponde direttamente a Evelina, la figlia del critico d’arte, ... Si legge su msn.com

sabrina sgarbi sbotta megeraVittorio Sgarbi, la compagna Sabrina Colle risponde alle accuse di Evelina a Dentro la Notizia: "Io megera? Basta calunnie" - "Non sono la subdola approfittatrice che vuole negare la spartizione di un bottino peraltro inesistente", afferma la fidanzata dell'ex sottosegretario ... Scrive affaritaliani.it

