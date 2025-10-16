Zuccando fa il pieno a Casalnuovo | più giorni più bambini
Tutto esaurito al Parco delle Chiocciole: la terza edizione di Zuccando, guidata da Giovanni Nappi, conquista Casalnuovo di Napoli. Con una programmazione triplicata, l’appuntamento di fine ottobre unisce scuole e famiglie in un percorso tra zucche, laboratori e prenotazioni che hanno superato ogni aspettativa. Un successo che parla alla città Nuovo sold out e nuovo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
?5 giorni di PRE-ZUCCANDO riservati alle sole scuole di Casalnuovo… durante le 5 giornate doneremo complessivamente “mille zucche” ad altrettanti bambini… le scuole possono prenotare fino ad esaurimento scorte, entro il 10 ottobre via mail su info - facebook.com Vai su Facebook