Tutto esaurito al Parco delle Chiocciole: la terza edizione di Zuccando, guidata da Giovanni Nappi, conquista Casalnuovo di Napoli. Con una programmazione triplicata, l’appuntamento di fine ottobre unisce scuole e famiglie in un percorso tra zucche, laboratori e prenotazioni che hanno superato ogni aspettativa. Un successo che parla alla città Nuovo sold out e nuovo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Zuccando fa il pieno a Casalnuovo: più giorni, più bambini