Zucca quale scegliere e come cucinarla per non sbagliare
Con l’arrivo dell’ autunno, torna protagonista sulle nostre tavole la zucca. Dolce, colorata e incredibilmente versatile, è uno degli ortaggi più amati di questa stagione. Tuttavia, non tutte le zucche sono uguali e saper scegliere la varietà giusta può fare davvero la differenza, sia in termini di gusto che di resa in cucina. Conoscere meglio le tipologie disponibili e come trattarle, dalla pulizia alla cottura, aiuta a non sbagliare e a valorizzarle al meglio. Come scegliere la zucca giusta. Quando ci troviamo davanti al banco del mercato o del supermercato, la scelta della zucca può sembrare semplice, ma è facile lasciarsi confondere dalle tante varietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È tempo di Halloween! Vi porto nel cuore del Surrey, nella campagna a sud di Londra, per vivere una giornata tra zucche, natura e tanto divertimento. Un posto perfetto per famiglie: potete salire sul trattore, scegliere la vostra zucca preferita e far giocare i bi - facebook.com Vai su Facebook
Zucca, quale scegliere e come cucinarla per non sbagliare - Ma per cucinarla al meglio bisogna saper riconoscere le diverse varietà e scegliere quella più adatta alla ricetta ... Scrive ilgiornale.it
Zucca per tutti i gusti: i miti da sfatare, le ricette e le curiosità - Con l'aiuto della nutrizionista scopriamo come mangiare la zucca senza alzare la glicemia, i miti da sfatare, le migliori ricette e tantissime curiosità. Lo riporta msn.com