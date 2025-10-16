Zoe la gatta scomparsa nel nulla ad Alzate Brianza è stata ritrovata dopo un mese

I gatti, creature meravigliose e misteriose. Dopo quasi un mese di ricerche, Zoe è finalmente tornata a casa. Grazie all’aiuto di fototrappole e a una serie di strategie mirate, pochi giorni fa è stata individuata e ripresa mentre sbucava da una siepe. Una volta capito dove si era rifugiata, il. 🔗 Leggi su Quicomo.it