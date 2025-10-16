Zirkzee Juve il suo ritorno in Serie A è un’idea sempre più concreta ma… I bianconeri non sono in prima fila | ecco i club realmente interessati
Zirkzee Juve, il suo ritorno in Serie A è un’idea sempre più concreta: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante. La pista che porta a Joshua Zirkzee si complica, e per il calciomercato Juve si profila una dura battaglia con la Premier League. L’attaccante olandese è sempre più ai margini del progetto del Manchester United e, come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, un suo addio a gennaio è uno scenario sempre più concreto. Ma i bianconeri non sono in prima fila. La chiave di tutto è lo scarso utilizzo del giocatore. In questo avvio di stagione, infatti, ha collezionato appena 82 minuti, troppo pochi per un talento del suo calibro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
