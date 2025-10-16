Zirkzee Inter la rivelazione di Romano! L’olandese può lasciare il Manchester per andare in Serie A ma… La situazione

Inter News 24 Zirkzee Inter, Romano rivela le ultime sull’attaccante! L’olandese può lasciare il Manchester per andare in Serie A, ma la situazione è questa. Il futuro di Joshua Zirkzee potrebbe riportarlo in Italia già a gennaio. Lo scenario è stato rilanciato da Fabrizio Romano, secondo cui un ritorno nel campionato italiano non è da escludere. LA SPIEGAZIONE – «Se da qui a gennaio Zirkzee dovesse continuare a giocare così poco, la possibilità di un ritorno in Italia va considerata. In estate ci hanno pensato Napoli, Inter e altre squadre, ma lui ha scelto di restare al Manchester United. Tuttavia, se il minutaggio dovesse rimanere così basso, la situazione potrebbe cambiare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zirkzee Inter, la rivelazione di Romano! L’olandese può lasciare il Manchester per andare in Serie A, ma… La situazione

