Zirkzee insoddisfatto al Manchester United | occasione in Italia dopo il no in estate? Romano

Ilnapolista.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zirkzee in estate ha fatto muro al Napoli e ad altri club. Probabilmente ora potrebbe pentirsi della sua scelta, viste le prestazioni della squadra di Amorim. Zirkzee ha poco spazio a Manchester. Fabrizio Romano racconta sul suo canale YouTube: « Attenzione a Joshua Zirkzee. Ad oggi, al Manchester United, sta giocando pochissimo, quasi nulla. Lo United è impegnato solo in Premier League, dato che è già uscito dalla League Cup. Nei mesi scorsi ha avuto una prestazione deludente contro il Grimsby Town, squadra di quarta serie inglese, e la Fa Cup ripartirà solo da gennaio. Chiaramente, il Manchester United può offrire poco spazio all’olandese in questo momento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

zirkzee insoddisfatto al manchester united occasione in italia dopo il no in estate romano

© Ilnapolista.it - Zirkzee insoddisfatto al Manchester United: occasione in Italia dopo il no in estate? (Romano)

Scopri altri approfondimenti

zirkzee insoddisfatto manchester unitedZirkzee-Napoli, svelato il motivo del 'no' dello United - Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato, ha fatto il punto di mercato attraverso il suo canale YouTube. Si legge su tuttonapoli.net

zirkzee insoddisfatto manchester unitedZirkzee, il Napoli e Conte ringraziano lo United per aver detto no - Joshua Zirkzee è finito a fare il comprimario al Manchester United. Scrive tuttonapoli.net

zirkzee insoddisfatto manchester unitedZirkzee è stufo del Manchester United: torna in Serie A a gennaio - Joshua Zirkzee è pronto a lasciare il Manchester United alla fine del 2025: non vuole più stare con Amorim, pronto il super accordo. Segnala calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Zirkzee Insoddisfatto Manchester United