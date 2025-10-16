Zirkzee insoddisfatto al Manchester United | occasione in Italia dopo il no in estate? Romano

Zirkzee in estate ha fatto muro al Napoli e ad altri club. Probabilmente ora potrebbe pentirsi della sua scelta, viste le prestazioni della squadra di Amorim. Zirkzee ha poco spazio a Manchester. Fabrizio Romano racconta sul suo canale YouTube: « Attenzione a Joshua Zirkzee. Ad oggi, al Manchester United, sta giocando pochissimo, quasi nulla. Lo United è impegnato solo in Premier League, dato che è già uscito dalla League Cup. Nei mesi scorsi ha avuto una prestazione deludente contro il Grimsby Town, squadra di quarta serie inglese, e la Fa Cup ripartirà solo da gennaio. Chiaramente, il Manchester United può offrire poco spazio all’olandese in questo momento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

