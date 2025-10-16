Zielinski Inter il polacco manda messaggi a Chivu | vuole giocarsi le sue carte! A sorridere un po’ meno è invece…
Inter News 24 Zielinski Inter, il polacco manda messaggi a Chivu: vuole giocarsi le sue carte! A sorridere un po’ meno è invece quel suo compagno di squadra. La sosta per le nazionali, spesso fonte di preoccupazione per gli allenatori, si è rivelata un’alleata preziosa per l’Inter di Cristian Chivu. Il bilancio al rientro dei giocatori è estremamente positivo: nessun infortunio e un’iniezione di fiducia e morale che sarà fondamentale in vista della delicata trasferta di campionato contro la Roma. Il tecnico nerazzurro, che aveva definito la pausa un’opportunità, ritrova un gruppo carico e pronto a riprendere la corsa in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com
