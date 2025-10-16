Zielinski Inter il polacco manda messaggi a Chivu | vuole giocarsi le sue carte! A sorridere un po’ meno è invece…

Internews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Zielinski Inter, il polacco manda messaggi a Chivu: vuole giocarsi le sue carte! A sorridere un po’ meno è invece quel suo compagno di squadra. La sosta per le nazionali, spesso fonte di preoccupazione per gli allenatori, si è rivelata un’alleata preziosa per l’Inter di Cristian Chivu. Il bilancio al rientro dei giocatori è estremamente positivo: nessun infortunio e un’iniezione di fiducia e morale che sarà fondamentale in vista della delicata trasferta di campionato contro la Roma. Il tecnico nerazzurro, che aveva definito la pausa un’opportunità, ritrova un gruppo carico e pronto a riprendere la corsa in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

zielinski inter il polacco manda messaggi a chivu vuole giocarsi le sue carte a sorridere un po8217 meno 232 invece8230

© Internews24.com - Zielinski Inter, il polacco manda messaggi a Chivu: vuole giocarsi le sue carte! A sorridere un po’ meno è invece…

Leggi anche questi approfondimenti

zielinski inter polacco mandaInter, senti Zielinski: «Dipende dalle mie gambe. Farò di tutto per…» - Le dichiarazioni del centrocampista polacco dal ritiro della sua Nazionale Per Piotr Zielinski, la sosta per le nazionali sembra ... Da calcionews24.com

zielinski inter polacco mandaZielinski e i messaggi inviati a Chivu: ha fatto capire una cosa. Chi sorride meno… - Dalla sosta per le nazionali sono arrivate risposte positive e incoraggianti per Cristian Chivu, soprattutto dal centrocampista polacco ... Lo riporta msn.com

Inter, Zielinski rompe il silenzio: messaggio chiaro a Chivu - Zielinski parla del suo minutaggio all’Inter: “Dipende dalle mie gambe, farò di tutto per avere più occasioni”. spaziointer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Zielinski Inter Polacco Manda