Zenith missione compiuta Vittoria e testa classifica
Zenith Prato 1 Cenaia 0 ZENITH PRATO: Caroti, Castiello (46’ Banchelli), Casini (65’ Fiaschi), Cela, Tempestini, Geri; Sinisgallo, Saccenti, Toccafondi (65’ Moretti); Del Pela, Parrini (65’ Moussaid). A disp. Brunelli, Innocenti, Osakwe, Danti, Nannipieri. All. Settesoldi. CENAIA: Bettarini, Lischi, Arcidiacono, Bianchi, Signorini, Puleo, Fisher, Quilici, Remedi, Boumarouan, Cito. A disp. Castaldi, Cavalli, Salvini, Gronchi, Provinzano, Busiello, Maggi, Colombani, Santagata. All. Sena. Arbitro: Castorina di Lucca. Reti: 54’ (r) Del Pela, Note: 92’ espulso Cela, espulso Santagata. Torna a vincere la Zenith Prato superando di misura il Cenaia sul campo di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
All’ospedale pubblico Niguarda di Milano, il dottor Maurizio Bini ha una missione non convenzionale: trasformare vite attraverso la fertilità e l’affermazione di genere. GEN_ esplora l’intersezione tra aspirazioni individuali e il paesaggio socio-politico spesso ri - facebook.com Vai su Facebook
Forza e Coraggio, missione compiuta La vittoria vale il salto in Eccellenza - LITTLE CLUB JAMES: Belloro, Cafiero, Sottimano (75’ Liberti), Giacopetti, Gonano, Luciani, De Persiis, Giacopetti, Falsini, Siciliano, Pulsoni (70’ Scimone). Riporta lanazione.it
Lucchese, vittoria contro una big e festa: Zenith Prato ko 0-1 - Agliana, 21 settembre 2025 – La Lucchese sul neutro di Agliana batte di misura grazie ad un calcio di rigore trasformato da Caggianese lo Zenith Prato e conquista così la sua prima vittoria stagionale ... lanazione.it scrive