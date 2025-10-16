Zen fermati due ragazzini mentre scorrazzano su una bici elettrica con due pistole giocattolo

Palermotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scorrazzavano lungo le strade del quartiere Zen a bordo di una bici elettrica e due pistole giocattolo. I carabinieri hanno fermato ieri in via Costante Girardengo due ragazzini di 15 e 16 anni che, intorno alle 22.30, sono stati sorpresi con due armi finte ma con il tappo rosso che, al buio, non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

