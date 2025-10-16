Zen fermati due ragazzini mentre scorrazzano su una bici elettrica con due pistole giocattolo

Scorrazzavano lungo le strade del quartiere Zen a bordo di una bici elettrica e due pistole giocattolo. I carabinieri hanno fermato ieri in via Costante Girardengo due ragazzini di 15 e 16 anni che, intorno alle 22.30, sono stati sorpresi con due armi finte ma con il tappo rosso che, al buio, non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Ragazzini minacciati e rapinati ai "Baracconi", interviene la Polizia locale: fermato un giovane https://ift.tt/OxX25mv https://ift.tt/kf4RglK - X Vai su X

Valsabbia, ragazzini in passamontagna sul motorino rubato: uno è stato fermato e denunciato - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, due minorenni con pistole giocattolo fermati allo Zen - PALERMO – Due ragazzi di 15 e 16 anni ieri sera sono stati fermati nel quartiere Zen di Palermo, in via Costante Girardengo, a pochi passi dalla casa di Gaetano Maranzano, il ventottenne che ha ... Lo riporta livesicilia.it