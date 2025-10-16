Zelensky incontra di nuovo Trump L’ipotesi di un cessate il fuoco a Kyiv come quello a Gaza

Kyiv. Per due giorni consecutivi, l’11 e il 12 ottobre, il presidente americano Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sono sentiti al telefono, discutendo della guerra e dei passi successivi per raggiungere la pace. Venerdì si terrà anche un incontro personale, Zelensky visiterà la Casa Bianca per la terza volta dall’inizio del secondo mandato presidenziale di Trump. “È un evento senza precedenti nella storia delle relazioni tra Ucraina e Stati Uniti”, dice al Foglio il politologo Volodymyr Fesenko. Secondo l’esperto, questa intensa attività diplomatica è legata al recente successo di Trump in medio oriente e alla firma, lo scorso 13 ottobre, dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Zelensky incontra (di nuovo) Trump. L’ipotesi di un cessate il fuoco a Kyiv come quello a Gaza

