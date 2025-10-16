Zelensky domani da Trump | ho fatto i compiti a casa
Roma, 16 ott. (askanews) – In vista del vertice con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, previsto per domani 17 ottobre alla Casa Bianca, il presidente statunitense Trump ha sentito al telefono il presidente russo Vladimir Putin: una lunga conversazione”, ha scritto sui social Trump a telefonata in corso. I risultati del colloquio, al di là delle promesse dichiarazioni subito dopo, saranno sul tavolo dell’incontro di domani con Zelensky, anticipato dal viaggio di una delegazione ucraina capitanata dalla primo ministro Yulia Svyrydenko, che sta avendo dei colloqui con i rappresentanti statunitensi negli Usa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
