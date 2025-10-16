Zelensky domani da Trump | ho fatto i compiti a casa

Ildenaro.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 16 ott. (askanews) – In vista del vertice con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, previsto per domani 17 ottobre alla Casa Bianca, il presidente statunitense Trump ha sentito al telefono il presidente russo Vladimir Putin: una lunga conversazione”, ha scritto sui social Trump a telefonata in corso. I risultati del colloquio, al di là delle promesse dichiarazioni subito dopo, saranno sul tavolo dell’incontro di domani con Zelensky, anticipato dal viaggio di una delegazione ucraina capitanata dalla primo ministro Yulia Svyrydenko, che sta avendo dei colloqui con i rappresentanti statunitensi negli Usa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

zelensky domani trump hoTrump parlerà oggi con Putin alla vigilia dell'incontro con Zelensky a Washignton - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlerà oggi con l'omologo russo, Vladimir Putin, alla viglia dell'incontro a Washington con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Come scrive tg.la7.it

zelensky domani trump hoUcraina, Trump: «Sto parlando con Putin, poi riferirò». Domani la visita di Zelensky - Il presidente Usa Donald Trump parla al telefono con il presidente russo Vladimir Putin alla vigilia dell’incontro domani alla Casa Bianca con ... Si legge su ilsole24ore.com

zelensky domani trump hoZelensky domani da Trump: ho fatto i "compiti a casa" - In vista del vertice con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, previsto per domani 17 ottobre alla Casa Bianca, ... Da notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Domani Trump Ho