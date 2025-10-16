Zelensky | Attacco russo nella notte con 37 missili colpite infrastrutture energetiche e civili | Media | Trump oggi parlerà con Putin | Domani incontro con il leader ucraino alla Casa Bianca

Merz: "Putin ha sbagliato i calcoli, non ci lasciamo intimidire". Parolin: "Spero che il presidente Usa trovi una via d'uscita". Il tycoon: "Kiev vuole passare all'offensiva, prenderò una decisione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky: "Attacco russo nella notte con 37 missili, colpite infrastrutture energetiche e civili" | Media: "Trump oggi parlerà con Putin" | Domani incontro con il leader ucraino alla Casa Bianca

#TG2000 - In Ucraina l'Onu condanna l'attacco russo al proprio convoglio: "Totalmente inaccettabile". #15ottobre #Ucraina #Onu #Zelensky #Russia #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Mosca #Sumy #Leopoli #Odessa #Donb

#Zelensky: attacco russo con più di 50 missili e 500 droni, 5 morti

Zelensky: 'Nella notte 37 missili, colpiti siti di energia' - I russi hanno attaccato le infrastrutture energetiche e civili ucraine nella notte con oltre 300 droni d'attacco e 37 missili: lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram. ansa.it scrive

Guerra Ucraina, massiccio attacco russo nella notte su Kiev e rete energia. Mosca: raid riposta ad attacchi terroristici regime ucraino - Un «massiccio attacco» russo ha colpito nella notte Kiev e altre regioni dell'Ucraina, danneggiando la rete energetica. Secondo ilgazzettino.it

Ucraina, media: telefonata Trump-Zelensky dopo un'altra notte di bombardamenti russi - Donald Trump e Volodymyr Zelensky hanno parlato anche della possibilità che l'Ucraina ottenga i missili a lungo raggio Tomahawk, che consentirebbero a Kiev di colpire la Russia più profondamente nel ... Riporta tg.la7.it