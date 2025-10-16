Zaniolo svela | Icardi mi rivuole ancora al Galatasaray con Mourinho un rapporto bellissimo Ora l’obiettivo…
Inter News 24 Le parole di Nicolò Zaniolo, calciatore dell’Udinese, sulla sua carriera con le esperienze passate con Inter e Roma. I dettagli. Nicolò Zaniolo ha parlato al Corriere dello Sport delle tappe principali della sua carriera. ESORDIO CON LA ROMA – Non avevo neppure vent’anni e sono stato catapultato dentro qualcosa più grande di me. Non era facile reggere le pressioni, ma in fondo se gli errori commessi mi hanno portato a essere la persona che sono oggi, non ho rimpianti, va bene così. UDINE E’ LA PIAZZA GIUSTA? – Sto molto bene, abbiamo trovato subito una stabilità con la mia compagna e mio figlio. 🔗 Leggi su Internews24.com
