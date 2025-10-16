Inter News 24 Le parole di Nicolò Zaniolo, calciatore dell’Udinese, sulla sua carriera con le esperienze passate con Inter e Roma. I dettagli. Nicolò Zaniolo ha parlato al Corriere dello Sport delle tappe principali della sua carriera. ESORDIO CON LA ROMA – Non avevo neppure vent’anni e sono stato catapultato dentro qualcosa più grande di me. Non era facile reggere le pressioni, ma in fondo se gli errori commessi mi hanno portato a essere la persona che sono oggi, non ho rimpianti, va bene così. UDINE E’ LA PIAZZA GIUSTA? – Sto molto bene, abbiamo trovato subito una stabilità con la mia compagna e mio figlio. 🔗 Leggi su Internews24.com

Zaniolo svela: «Icardi mi rivuole ancora al Galatasaray, con Mourinho un rapporto bellissimo. Ora l'obiettivo…»