Zaniolo si confessa | A Roma ho sbagliato Sulla Nazionale dico che…

Zaniolo in una lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’ si confessa e svela anche la sua volontà di ritornare a vestire la maglia azzurra. Nicolò Zaniolo torna a parlare del suo passato e del suo futuro, aprendo il cuore in un’intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport. Il talento ora in forza all’Udinese ha voluto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zaniolo si confessa: «A Roma ho sbagliato. Sulla Nazionale dico che…”

Contenuti che potrebbero interessarti

Zaniolo si confessa: “Ho sofferto a lasciare la Roma. E quel gol a Tirana…” - facebook.com Vai su Facebook

#Zaniolo si confessa: “Ho sofferto a lasciare la #Roma. E quel gol a Tirana…” - X Vai su X

Zaniolo: "Roma scusami, non ho litigato con Gasperini e spero di convincere Gattuso" - L'attaccante dell'Udinese si racconta fra passato, presente e futuro. Si legge su calciomercato.com

Udinese: Zaniolo confessa il suo peccato alla Roma e attacca i media, poi la proposta a Gattuso - Udinese: Zaniolo fa mea culpa sugli errori del passato, in particolare quelli commessi alla Roma, ma accusa anche i media per la troppa pressione e lancia un messaggio al c. Da sport.virgilio.it

Il "mea culpa" di Zaniolo: "A Roma ho alzato troppo la cresta. A Udine per rinascere" - L'attaccante dell'Udinese: 'Essere sulla bocca di tutti a 18 anni in una città come Roma, non è facile. Si legge su sport.tiscali.it