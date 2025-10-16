Zaniolo da Totti e Gasperini al gol contro la Roma | Chiedo scusa ma su di me tante cazz**e

Sarà veramente maturato come lui stesso dice Nicolò Zaniolo? Se lo augura sicuramente l’Udinese, squadra che ha voluto fargli una nuova chance quest’anno in Serie A, e almeno a parole il classe ’99 sembra avere buone intenzioni. “Voglio tornare a divertirmi giocando a calcio, tutta una parte che in questi anni mi è mancata”, ha dichiarato nell’ultima intervista concessa al Corriere dello Sport, nella quale ha poi voluto smentire molte voci e suggestioni che sono girate sul suo conto anno dopo anno. Queste le sue parole di Zaniolo: “Ho lasciato la casa di Totti perché portava sfortuna? Una cazz**a enorme. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Zaniolo, da Totti e Gasperini al gol contro la Roma: “Chiedo scusa, ma su di me tante cazz**e”

