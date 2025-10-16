Zaia | Mi candido capolista in Veneto

ROMA – “Posso capire tutto ma non i veti e allora ho detto: se sono un problema, cercherò di diventare un problema reale e quindi, parlando con Alberto, ho solo una soluzione per diventare un problema: mi candido capolista in ogni provincia”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia (foto), aprendo la campagna elettorale per Alberto Stefani alla presidenza della Regione Veneto, a Padova. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Zaia: “Mi candido capolista in Veneto”

