Zaia e De Luca i fratelli divisi troppo forti per i loro partiti

Il paradosso della politica italiana: chi vince troppo finisce per diventare ingombrante. Luca Zaia e Vincenzo De Luca sono i due esempi più clamorosi. Due presidenti di Regione che hanno stravinto con percentuali bulgare, oltre il 70%, e che si ritrovano a essere “problemi” interni per i rispettivi partiti. Due “fratelli divisi”, separati dal colore . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Zaia e De Luca, i fratelli divisi troppo forti per i loro partiti

