Zaha stella del Charlotte FC risponde a Mateta dopo le ambizioni della Francia
2025-10-16 16:18:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Wilfried Zaha ha risposto al fuoco contro il suo ex compagno di squadra del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta, dopo che l’attaccante francese aveva affermato che Zaha aveva deriso le sue aspirazioni internazionali durante il loro tempo insieme nel sud di Londra. Mateta, che recentemente ha segnato alla sua prima partita da titolare con la nazionale francese, ha detto ai giornalisti che Zaha e molti altri hanno riso quando ha parlato per la prima volta del suo obiettivo di rappresentare la Francia mentre stava ancora lottando per pochi minuti al Palace. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo Progettato da Zaha Hadid, il MAXXI è un’icona del contemporaneo in Italia: un’architettura fluida e visionaria dove arte, architettura, design, moda e fotografia si incontrano per raccontare il nostro tempo. Nel - facebook.com Vai su Facebook
Zaha verso l'America? Charlotte punta ad averlo dal Galatasaray, dove non ha convinto - Il Charlotte FC, club della MLS, è in trattativa per ingaggiare l'esterno del Galatasaray Wilfried Zaha. Scrive tuttomercatoweb.com
"I couldn't care," Wilfred Zaha, unfazed by Lionel Messi ahead of Charlotte FC vs. Inter Miami - Martino talks about his departure from Inter Miami and how he communicated it to Lionel Messi Lionel Messi has ... Segnala marca.com
'I know what I can do' - Inside former Crystal Palace star Wilfried Zaha's decision to join Charlotte FC and MLS - internationals Tim Ream and Patrick Agyemang to discuss what he'll bring to the MLS side Wilfried Zaha was willing to take a gamble. Segnala goal.com