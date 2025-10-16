Yildiz Juventus, tutta Europa sul gioiello bianconero: oltre ai Blues, anche United, City, Arsenal e Bayern Monaco sono pronti a inserirsi. Un rinnovo che tarda ad arrivare, una situazione di stallo che sta trasformando una trattativa in un’asta internazionale. Il futuro di Kenan Yildiz alla Juventus è il tema più caldo del mercato europeo e, come riportato da Tuttosport, la lista delle pretendenti si allunga a dismisura. Non c’è solo il Chelsea: altri quattro top club sono pronti a darsi battaglia per il gioiello turco, trasformando la sua permanenza a Torino in una corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, cinque top club sulle tracce del fuoriclasse turco: dal Chelsea al Bayern Monaco, chi sta pensando al turco. La lista aggiornata