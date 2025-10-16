Yildiz Juventus cinque top club sulle tracce del fuoriclasse turco | dal Chelsea al Bayern Monaco chi sta pensando al turco La lista aggiornata

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz Juventus, tutta Europa sul gioiello bianconero: oltre ai Blues, anche United, City, Arsenal e Bayern Monaco sono pronti a inserirsi. Un rinnovo che tarda ad arrivare, una situazione di stallo che sta trasformando una trattativa in un’asta internazionale. Il futuro di  Kenan Yildiz  alla  Juventus  è il tema più caldo del mercato europeo e, come riportato da  Tuttosport, la lista delle pretendenti si allunga a dismisura. Non c’è solo il  Chelsea: altri quattro top club sono pronti a darsi battaglia per il gioiello turco, trasformando la sua permanenza a  Torino  in una corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz juventus cinque top club sulle tracce del fuoriclasse turco dal chelsea al bayern monaco chi sta pensando al turco la lista aggiornata

© Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, cinque top club sulle tracce del fuoriclasse turco: dal Chelsea al Bayern Monaco, chi sta pensando al turco. La lista aggiornata

Approfondisci con queste news

yildiz juventus cinque topJuventus, tentazione Yildiz: gli hanno offerto 10 milioni - Kenan Yildiz non può che essere consiederato il talento della Juventus del futuro, ma c'è un rischio forte che corre il club bianconero visto la situazione contrattuale del giocatore turco ... Come scrive calciotoday.it

yildiz juventus cinque top“Oltre 100 milioni per Yildiz”. Che succede alla Juventus - La Juventus è già al lavoro per blindare il suo numero 10, Kenan Yildiz. Scrive calciomercato.it

yildiz juventus cinque topYildiz Juventus, rischia di scatenarsi un’asta attorno al turco: tre top club pronti ad avventarsi su di lui in caso di fumata nera per il rinnovo. Lo scenario da brividi - Yildiz Juventus: il mancato accordo sull’adeguamento contrattuale sta spingendo diverse big europee a monitorare il giovane talento turco La trattativa per il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz con ... Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Juventus Cinque Top