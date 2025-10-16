Yildiz Juve il talento turco continua a brillare e sarà premiato con Figo | è lui una delle Eccellenze del Mediterraneo 2025! Tutti i dettagli

Yildiz Juve, riceverà il prestigioso riconoscimento insieme a Luis Figo e Valentina Giacinti: quello che c’è da sapere. Un altro, prestigioso riconoscimento che ne certifica lo status di campione, in campo e fuori. Kenan Yildiz, fantasista della Juve, riceverà il Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025. Un onore che condividerà con una leggenda del calcio mondiale come Luis Figo e con un’icona del calcio femminile come Valentina Giacinti. La cerimonia di consegna si terrà il prossimo 20 ottobre alle ore 14:30. Per il giovane talento bianconero si tratta di un premio che va oltre le sue indiscutibili doti tecniche, ma che ne celebra i valori e l’impatto sociale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

