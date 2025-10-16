Yildiz Juve il talento turco continua a brillare e sarà premiato con Figo | è lui una delle Eccellenze del Mediterraneo 2025! Tutti i dettagli
Yildiz Juve, riceverà il prestigioso riconoscimento insieme a Luis Figo e Valentina Giacinti: quello che c’è da sapere. Un altro, prestigioso riconoscimento che ne certifica lo status di campione, in campo e fuori. Kenan Yildiz, fantasista della Juve, riceverà il Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025. Un onore che condividerà con una leggenda del calcio mondiale come Luis Figo e con un’icona del calcio femminile come Valentina Giacinti. La cerimonia di consegna si terrà il prossimo 20 ottobre alle ore 14:30. Per il giovane talento bianconero si tratta di un premio che va oltre le sue indiscutibili doti tecniche, ma che ne celebra i valori e l’impatto sociale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nella trattativa per il rinnovo (in corso) di #Yildiz, la #Juventus avrebbe già messo avanti la fascia da capitano dalla prossima stagione. [@MomblanOfficial - @juventibus] - X Vai su X
Yildiz, potresti farlo anche in Serie A? Grazie. Magari già da Juventus-Como. Magari per tutto il resto del campionato. #Memereel #Yildiz #Fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook
Kenan Yildiz, il nuovo obiettivo del Real Madrid: il talento della Juventus che conquista l’Europa - Kenan Yildiz, il nuovo obiettivo del Real Madrid: il talento della Juventus che conquista l’Europa Kenan Yildiz è diventato uno dei nomi più chiacchierati del calcio ... Segnala tuttojuve.com
Yildiz Juve, retroscena sul turco: in estate quel top club ha offerto 67 milioni, in caso di fumata nera per il rinnovo tornerà alla carica. I dettagli - Yildiz Juve, la Gazzetta svela i dettagli del no estivo: quel top club inglese aveva offerto una cifra monstre, ma i bianconeri hanno alzato il muro Un interesse mai sopito, una fiamma che torna ad ac ... Riporta juventusnews24.com
Paura Yildiz, scatta l’allarme in casa Juve: tremano i tifosi - La situazione del talento turco Kenan Yildiz è al momento piuttosto delicata. Segnala diregiovani.it