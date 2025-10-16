Yildiz e Nico Paz Palloni d’Oro del futuro? Basta esperimenti deve giocare chi è in forma | Primo tempo – VIDEO

Juventusnews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz e Nico Paz saranno i Palloni d’Oro del futuro? Però ora basta esperimenti, deve giocare chi è in forma Primo tempoVIDEO. Un’investitura che sa di consacrazione, un monito che suona come un consiglio. Dalla voce autorevole del noto giornalista e opinionista Paolo Rossi nella nuova puntata di Primo tempo su arriva una doppia sentenza che infiamma il dibattito calcistico: Kenan Yildiz e Nico Paz sono i Palloni d’Oro del futuro, ma ora serve una sola ricetta: « Basta esperimenti, deve giocare chi è in forma ». “Yildiz e Paz, Palloni d’Oro del futuro”. L’analisi di Rossi è un elogio al talento puro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz e nico paz palloni d8217oro del futuro basta esperimenti deve giocare chi 232 in forma primo tempo 8211 video

© Juventusnews24.com - Yildiz e Nico Paz Palloni d’Oro del futuro? Basta esperimenti, deve giocare chi è in forma | Primo tempo – VIDEO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

yildiz nico paz palloniMorfeo: "Tra Yildiz e Paz scelgo l'argentino. È più portato alla giocata secca" - Domenico Morfeo, ex fantasista, parla a Tuttosport facendo un confronto tra Yildiz e Nico Paz a pochi giorni dalla sfida tra Juventus e Como: "Da. Segnala tuttomercatoweb.com

yildiz nico paz palloni"Tra Yildiz e Nico Paz non c'è paragone, ecco perché. Senza Bremer a Tudor dico: Juve a quattro dietro" - In bianconero negli anni di Conte, due scudetti in bianconero: "Kenan da Pallone d'Oro, la società non perda tempo a rinnovargli il contratto. Scrive tuttosport.com

yildiz nico paz palloniGiaccherini: "Tra Paz e Yildiz scelgo il bianconero: al Como pressioni incomparabili" - A Tuttosport, Emanuele Giaccherini parla così dei due talenti più luminosi della Serie A: "Dico Yildiz, per un discorso. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Nico Paz Palloni