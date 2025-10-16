Yildiz Chelsea da Londra sono pronti a fare di tutto per convincere il turco | sul piatto questo ingaggio shock! La possibile cifra e le ultime sul 10

Yildiz Chelsea, i londinesi tentano il gioiello turco con uno stipendio in doppia cifra: la Juve deve accelerare per blindarlo e respingere l’assalto. Un pericolo che si fa sempre più concreto, un’offerta che ha del clamoroso e che rischia di far saltare il banco. Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus è la priorità assoluta per la dirigenza bianconera, ma il tempo passa e l’accordo non arriva. E in questo stallo, come riportato da Tuttosport, si è inserito con una prepotenza economica senza precedenti il Chelsea, pronto a fare follie pur di strappare il gioiello turco ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

