Yildiz Chelsea da Londra sono pronti a fare di tutto per convincere il turco | sul piatto questo ingaggio shock! La possibile cifra e le ultime sul 10
Yildiz Chelsea, i londinesi tentano il gioiello turco con uno stipendio in doppia cifra: la Juve deve accelerare per blindarlo e respingere l’assalto. Un pericolo che si fa sempre più concreto, un’offerta che ha del clamoroso e che rischia di far saltare il banco. Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus è la priorità assoluta per la dirigenza bianconera, ma il tempo passa e l’accordo non arriva. E in questo stallo, come riportato da Tuttosport, si è inserito con una prepotenza economica senza precedenti il Chelsea, pronto a fare follie pur di strappare il gioiello turco ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Juve, serve blindare Yildiz: il Chelsea lo corteggia. Koopmeiners delude: sarà cessione? - X Vai su X
Yildiz, follie Chelsea: pronto super contratto, la Juve deve accelerare. Ecco la richiesta di Kenan - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz Chelsea, da Londra sono pronti a fare sul serio: sul tavolo del turco c’è questo maxi contratto. La Juve ora deve fare in fretta per il rinnovo - Yildiz Chelsea, i Blues pronti a un’offerta monstre per l’ingaggio del turco: si lavora per chiudere il rinnovo, ma la distanza resta Una trattativa che va avanti, una fiducia reciproca che non è in d ... Segnala juventusnews24.com
Yildiz-Juventus, rinnovo in stallo: il Chelsea fiuta l’occasione - Anche l'Arsenal sarebbe da tempo sulle tracce del giovane turco, costringendo la Juventus a dover trovare una soluzione in breve tempo ... Riporta it.blastingnews.com
Juve, Yildiz rischia di diventare un caso: il precedente Kvara, il rischio Chelsea e la strategia di Comolli - Il Chelsea piomba su Yildiz, tra i meno pagati della Juventus, con un'offerta monstre. Segnala sport.virgilio.it