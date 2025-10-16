Yemen ucciso il leader militare dei ribelli Houthi

Quotidiano.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sanaa, 16 ott. (askanews) - In una dichiarazione trasmessa sul canale televisivo "Yemen TV" gestito dagli Houthi, il gruppo sostenuto dall'Iran ha annunciato che il capo militare dei ribelli Houthi dello Yemen, il maggiore generale Mohammed al-Ghamari, è stato ucciso in un attacco israeliano. "Che i conflitti con il nemico non siano finiti e che il nemico sionista riceva, con l'aiuto di Dio, una punizione deterrente per i crimini commessi, fino alla liberazione di Gerusalemme e alla fine dell'entità, se Dio vorrà". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

yemen ucciso il leader militare dei ribelli houthi

© Quotidiano.net - Yemen, ucciso il leader militare dei ribelli Houthi

Approfondisci con queste news

yemen ucciso leader militareUcciso il numero due degli Houthi, la mano di Israele dietro l’eliminazione - L'articolo Ucciso il numero due degli Houthi, la mano di Israele dietro l’eliminazione proviene da InsideOver. Lo riporta msn.com

Raid israeliano nello Yemen: ucciso il primo ministro degli Houthi - Lo scrivono i media yemeniti, che riportano della morte di altri membri della leadership del gruppo sostenuto dall’Iran. Come scrive lettera43.it

Yemen, “il primo ministro Houthi ucciso da Israele”. Tel Aviv: “Recuperati i corpi di due ostaggi a Gaza” - Sale a trenta il numero dei palestinesi uccisi dall’alba dai raid israeliani sulla Striscia di Gaza, di cui cinque nella zona di al- Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Yemen Ucciso Leader Militare