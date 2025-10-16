Xi risponde a Trump con la stretta più dura di sempre su terre rare e hi-tech Vincerà lui? Ecco da cosa dipende

Ilfattoquotidiano.it

In ogni guerra la tregua è per definizione sempre fragile. Basta un fraintendimento, un colpo partito per errore, ed ecco che si ricomincia a combattere tra raffiche di spari e accuse incrociate. La trade war tra Stati Uniti e Cina non fa eccezione. Il 9 ottobre Pechino ha annunciato nuovi controlli sulle esportazioni di terre rare, magneti, batterie e tecnologie correlate. Le restrizioni – che ampliano le precedenti introdotte ad aprile – seguono per la prima volta il principio dell’ extraterritorialità, vietando ai cittadini e alle aziende cinesi operanti nel settore dei materiali critici di fornire assistenza all’estero, imponendo ai produttori stranieri l’ottenimento di licenze qualora utilizzino macchinari o componenti cinesi in altri paesi ed esigendo facciano lo stesso le aziende che intendono esportare prodotti contenenti anche piccole tracce di terre rare di origine cinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

