X Factor 2025 | l’ultima sfida prima dei Live Show

In onda questa sera. Dopo settimane di audizioni e scelte difficili, X Factor 2025 arriva al suo ultimo capitolo prima dei Live Show: questa sera, giovedì 16 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, andrà in onda l’attesissima puntata delle Last Call. È l’ultima occasione per i concorrenti di conquistare un posto nei Live: i quattro giudici — Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi — dovranno scegliere i tre artisti ciascuno che accederanno alla fase live dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Le decisioni non saranno semplici: il meccanismo delle sedie tornerà protagonista, questa volta in versione ridotta, con tre posti per ogni giudice. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - X Factor 2025: l’ultima sfida prima dei Live Show

