X Factor 2025 ecco i 12 artisti che accedono ai Live show

Al termine delle Last Call, i giudici hanno selezionato i 12 artisti che accedono ai Live di X Factor 2025. X Factor 2025 è arrivato al suo ultimo capitolo prima dei Live Show: su Sky e in streaming su NOW è andata in onda l’attesa puntata delle Last Call. Era l’ultima occasione per i concorrenti di conquistare un posto nei Live: i quattro giudici hanno scelto i tre artisti per ciascuno che accedono alla fase live dello show Sky Original prodotto da Fremantle, al via giovedì 23 ottobre. Jake La Furia ha puntato su Delia, Tomasi e Amanda. X Factor 2025 – Jake La Furia e i suoi tre artisti Paola Iezzi ha scelto Rob, Mayu e Viscardi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - X Factor 2025, ecco i 12 artisti che accedono ai Live show

