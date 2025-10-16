WWE | Seth Rollins fino a metà 2026 e oltre le ipotesi per il nuovo campione

L’annuncio di Dave Meltzer sull’infortunio. Seth Rollins dovrà affrontare un lungo periodo di stop. Secondo quanto riportato nell’edizione del 16 ottobre di Wrestling Observer Radio, The Visionary necessita di un intervento chirurgico alla spalla che potrebbe tenerlo fuori dai ring ben oltre WrestleMania 42, quindi fino a metà 2026 o anche oltre. Dave Meltzer ha confermato la notizia senza lasciare dubbi: “Beh, sembra che dovrà operarsi alla spalla, e questo è praticamente tutto. La storia che mi è arrivata è che farà l’intervento il prima possibile. starà fuori per molto tempo, probabilmente oltre Mania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins fino a metà 2026 e oltre, le ipotesi per il nuovo campione

