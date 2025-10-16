WWE | Nuova campionessa Evolve incoronata a Succession

La WWE nella giornata odierna ha pubblicato sul suo canale Youtube Succession, il primo Special di Evolve, lo show dove si esibiscono principalmente i giovanissimi entrati nel mondo del wrestling tramite il progetto NIL, LFG, WWE ID e anche lottatori retrocessi da NXT o Main Roster. La puntata ha previsto 2 match titolati e un Bullrope Match: ad aprire la puntata è stato il campione Evolve Jackson Drake che ha avuto la meglio sul suo ex compagno di stable Bryce Donovan; successivamente Tate Wilder nel match a stipulazione speciale ha sconfitto Brooks Jensen; ed infine Kali Armstrong ha messo in palio e perso il suo WWE Evolve Women’s Championship contro Kendal Grey. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Nuova campionessa Evolve incoronata a Succession

