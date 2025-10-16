WWE | Fallon Henley fuori gioco? Brutto incidente durante un house show di NXT

Fallon Henley potrebbe affrontare un serio stop dopo un preoccupante incidente avvenuto durante un evento dal vivo di NXT il 9 ottobre. Henley, che fa parte della fazione  Fatal Influence  insieme all’attuale NXT Women’s Champion Jacy Jayne, ha riportato un infortunio dall’aspetto grave durante un incontro di coppia che coinvolgeva Sol Ruca. Secondo quanto riportato da Bryan Alvarez durante  Wrestling Observer Radio, l’incidente è avvenuto durante un tentativo di eseguire una  Assisted Sol Snatcher, mossa che però è andata completamente storta: “Fallon si è infortunata. Hanno provato un Assisted Sol Snatcher durante uno show non televisivo, ma è stato un botch terribile: Sol è atterrata direttamente sulla testa di Fallon. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

