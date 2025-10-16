WWE | Anche Jacob Fatu fuori per infortunio rischia uno stop molto lungo

Jacob Fatu dovrà rimanere lontano dal ring per un lungo periodo a causa di un infortunio. Secondo quanto riportato da BodySlam.net oggi, l’ex membro della Bloodline ha subito un infortunio non legato all’attività sul ring che lo terrà fuori per mesi, con possibilità concrete che l’assenza si protragga fino a buona parte del 2026. Un’assenza che cambia i piani di SmackDown. L’ex campione degli Stati Uniti e campione di coppia della WWE non sale sul ring dal 12 settembre, quando ha affrontato Rusev in un dark match in stile street fight. Fatu avrebbe dovuto combattere domani a SmackDown a San Jose, California, contro Drew McIntyre, ma l’infortunio renderà impossibile il match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

