WWE | AJ Styles avrà il suo tour di ritiro nel 2026

Zonawrestling.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La WWE sta pianificando un tour di ritiro per AJ Styles nel 2026. AJ Styles non ha solo deciso di ritirarsi nel 2026, la WWE sta preparando per lui un addio che i fan non dimenticheranno facilmente. Secondo un nuovo report di  Lucha Libre Online, la compagnia starebbe infatti organizzando un vero e proprio “retirement tour”  per onorare la leggendaria carriera del “Phenomenal One”. L’obiettivo è offrirgli il tributo che merita, con un tour d’addio che attraverserà il suo ultimo anno da lottatore attivo: “La WWE dovrebbe organizzare una sorta di ‘retirement tour’ per AJ Styles nel 2026. Sarà il suo ultimo anno come wrestler attivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe aj styles avr224 il suo tour di ritiro nel 2026

© Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles avrà il suo tour di ritiro nel 2026

Altri contenuti sullo stesso argomento

wwe aj styles avr224Samoa Joe ringrazia AJ Styles per il suo tributo al WWE Crown Jewel - Durante il suo confronto contro il leader di ´Cenation´ in Australia, AJ ha voluto rendere omaggio ad alcuni dei suoi avversari e ha anche utilizzato la ´Coquina Clutch´ in onore di Samoa Joe. worldwrestling.it scrive

wwe aj styles avr224Il ritiro di AJ Styles riceve il sostegno di un membro della Hall of Fame della WWE - Booker T sostiene la decisione di AJ Styles di ritirarsi dalla WWE nel 2026, definendola il momento giusto per lasciare. Come scrive worldwrestling.it

WWE star AJ Styles makes definitive retirement decision - In an interview with Tokyo Sports (via Wrestle Ops), Styles revealed that he will retire from WWE at some ... sports.yahoo.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Wwe Aj Styles Avr224