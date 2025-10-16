La WWE sta pianificando un tour di ritiro per AJ Styles nel 2026. AJ Styles non ha solo deciso di ritirarsi nel 2026, la WWE sta preparando per lui un addio che i fan non dimenticheranno facilmente. Secondo un nuovo report di Lucha Libre Online, la compagnia starebbe infatti organizzando un vero e proprio “retirement tour” per onorare la leggendaria carriera del “Phenomenal One”. L’obiettivo è offrirgli il tributo che merita, con un tour d’addio che attraverserà il suo ultimo anno da lottatore attivo: “La WWE dovrebbe organizzare una sorta di ‘retirement tour’ per AJ Styles nel 2026. Sarà il suo ultimo anno come wrestler attivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles avrà il suo tour di ritiro nel 2026